Посольство РФ в Чехии осудило акт вандализма в отношении памятника маршалу Коневу

Посольство Российской Федерации в Чешской Республике решительно осуждает совершенный в ночь на 22 августа с.г. акт вандализма в отношении памятника маршалу Советского Союза И.С.Коневу, установленного в Праге 6 на площади Интербригады.

«Варварская выходка оскорбляет память о тысячах солдат и офицеров Красной Армии, погибших на чешской земле в боях с нацистскими оккупантами за освобождение Праги (а ведь именно за это был установлен памятник). Атаки на монумент являются также осквернением памяти жертв Холокоста, поскольку именно войска 1-го Украинского фронта и возглавлявший их И.С.Конев вошли в историю как освободители (в 1945 г.) печально известных нацистских «фабрик смерти» Освенцим и Терезин», - говорится в заявлении посольства.

С учетом даты произошедшего, очевидно, что действия вандалов были спровоцированы руководством района Прага-6, разместившего у монумента так называемые «разъяснительные таблички», содержащие ничем не подтвержденные спекуляции на тему участия И.С.Конева в подготовке ввода войск стран Организации Варшавского договора в Чехословакию в 1968 г., отмечает посольство.

Посольство РФ в Чехии возмущены заявлением руководства администрации Праги 6 о том, что муниципальные власти не намерены приводить памятник в надлежащий вид, фактически обусловив это переносом монумента на территорию российского посольства.

«Считаем недопустимым при этом прикрываться мнением пражан, основываясь на трусливых действиях отдельных вандалов, нападающих по ночам на безмолвный памятник. Знаем, что в целом в Чехии бережно относятся к памяти о героях освобождения Чехословакии», - говорится в заявлении.

Посольство запросило официальную реакцию чешской стороны в связи с осквернением памятника, а также заявлением руководства муниципалитета Праги-6, фактически солидаризировавшегося с вандалами, об отказе привести памятник в надлежащий вид и намерении перенести его на территорию Посольства России (соответствующая нота направлена в МИД Чехии).

«Ожидаем, что чешской стороной будет проведено тщательное расследование с привлечением к ответственности виновных. Исходим из того, что будут приняты необходимые меры для недопущения повторения подобных инцидентов в будущем (предыдущие акты вандализма в отношении памятников освободителям Праги так и остались безнаказанными)», - указано в заявлении.