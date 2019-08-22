Пражане за рулем стали меньше пить, но чаще употреблять наркотики

За последние восемь лет число нарушений правил дорожного движения в Праге увеличилось более чем в пять раз. В большинстве случаев водители нарушают правила парковки и превышают скорость.

Фото: DENÍK/ Michal Bílek

Как свидетельствуют статистические данные столичного Департамента дорожного движения, в 2010 г. пьяные водители в Праге совершили 1671 правонарушение, в 2018 г. - только 1013. Если тест на алкоголь показывает более одного промилле, это расценивается как преступление, и дело решается в суде.

Однако все больше пражан употребляют наркотики и садятся за руль. Таких нарушений было 501 в 2010 году и 1306 - в 2018 году. «Сегодня вещества, вызывающие привыкание, более доступны и дешевле, чем алкоголь», - объясняет Милан Губка, директор департамента транспорта. Также сложнее доказать наличие вещества в крови водителя из-за необходимости экспертных заключений.

Всего в прошлом году автомобилисты в Праге совершили 148 116 нарушений правил дорожного движения, подавляющее большинство их них превышали скорость и парковались в синих зонах.

Источник: prazsky.denik.cz