Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.8
USD
23.25
RUB
0.35
UAH
0.92
Энциклопедия Карта Погода
04d 21 °C
Семилетняя девочка в рамках мобильного «безлимита» скачала 1,1 терабайта данных

Семилетняя девочка в рамках мобильного «безлимита» скачала 1,1 терабайта данных

Марина Комарова 286 0
Мобильный оператор T-Mobile сообщил, что в июле в рамках летней акции самый активный пользователь безлимитного скачивания данных — семилетняя девочка — скачала более 1,1 терабайта информации.
Семилетняя девочка в рамках мобильного «безлимита» скачала 1,1 терабайта данных

Для T-Mobile летняя акция стала своеобразным стресс-тестом. Начиная с сентября первый из трех крупных чешских операторов мобильной связи будет предлагать первый в истории тариф с неограниченной передачей данных и звонками за 1575 крон в месяц.

«Мы хотели выяснить, каким будет реальное потребление», — рассказал на пресс-конференции глава T-Mobile в Чехии и Словакии Юрай Бона. Оказалось, что услуга весьма популярна среди жителей республики. Средний показатель скачивания данных в рамках акции вырос на 300%. В среднем клиенты скачивали более 12 гигабайт данных в месяц.

Согласно результатам, опубликованным T-Mobile, данные использовались в основном для просмотра видео на YouTube или фотографий и коротких видеороликов в социальной сети Instagram, а также для скачивания музыки. В топ-50 самых активных пользователей вошли клиенты, которые в сумме скачали более 30 тысяч гигабайт данных, или 30 терабайт, за два месяца.

Для сравнения, все клиенты оператора использовали 55 300 терабайт за весь прошлый год. Примерно 70% чехов достаточно 7-12 Гб в месяц. 

Компания Vodafone летом также предлагала «безлимитку» при скачивании данных при соблюдении определенных условий, однако конкретные цифры компания не приводит, отмечая, что в целом клиенты остались довольны.

O2 также готовится ответить на действия конкурентов. «Мы планируем в ближайшее время ввести революционное предложение мобильных тарифов, которое будет лучше учитывать потребности клиентов», — заявила Люция Юнгманнова, представитель компании.

Источник: seznamzpravy.cz

Рассказать всем:
Темы
мобильный телефон мобильная связь интернет Чехия
Читайте
по теме 
В 2020 году мобильный сигнал охватит центральные станции пражского метро
19.08.2019 09:17 Экономика
В 2020 году мобильный сигнал охватит центральные станции пражского метро
429 0
Преступник в Праге ударил, а потом ограбил пожилого мужчину
16.08.2019 12:09 Общество
Преступник в Праге ударил, а потом ограбил пожилого мужчину
1615 0
Больше всего чехи боятся разбить смартфон или залить его водой
13.08.2019 11:30 Общество
Больше всего чехи боятся разбить смартфон или залить его водой
1594 0
Задержка рейса или потерянный чемодан? Мобильное приложение сообщит, на какую компенсацию вы имеете право
22.07.2019 13:40 Экономика
Задержка рейса или потерянный чемодан? Мобильное приложение сообщит, на какую компенсацию вы имеете право
1751 0
Последние новости:
21
августа
Чешские карпы погибают из-за смертельного вируса
21.08.2019 11:39 Экономика
Чешские карпы погибают из-за смертельного вируса
400 0
Полиция в Чехии задержала 22 человек, подозреваемых в неуплате налогов
21.08.2019 10:24 Экономика
Полиция в Чехии задержала 22 человек, подозреваемых в неуплате налогов
564 0
В Чехии 21 сентября пройдет осенний субботник
21.08.2019 09:13 Общество
В Чехии 21 сентября пройдет осенний субботник
164 0
20
августа
Карта жертв оккупации Чехословакии опубликована в интернете
20.08.2019 16:45 Общество
Карта жертв оккупации Чехословакии опубликована в интернете
985 0
Метеорологи предупредили о сильных грозах и проливных дождях
20.08.2019 14:24 Общество
Метеорологи предупредили о сильных грозах и проливных дождях
3855 0
Среднее время задержки авиарейсов в пражском аэропорту сократилось до 20 минут
20.08.2019 13:50 Экономика
Среднее время задержки авиарейсов в пражском аэропорту сократилось до 20 минут
429 0
На новом участке шоссе D1 за выходные превысили скорость 1183 водителя
20.08.2019 11:34 Общество
На новом участке шоссе D1 за выходные превысили скорость 1183 водителя
618 0
Вилла бизнесмена Радована Крейчиржа сильно пострадала в результате пожара
20.08.2019 09:16 Общество
Вилла бизнесмена Радована Крейчиржа сильно пострадала в результате пожара
1043 0
19
августа
Реконструкция Пороховых ворот откладывается
19.08.2019 14:54 Культура
Реконструкция Пороховых ворот откладывается
694 0
В Праге хотят провести фестиваль России
19.08.2019 13:35 Культура
В Праге хотят провести фестиваль России
1249 0


Мобильная версия