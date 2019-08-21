Семилетняя девочка в рамках мобильного «безлимита» скачала 1,1 терабайта данных

Мобильный оператор T-Mobile сообщил, что в июле в рамках летней акции самый активный пользователь безлимитного скачивания данных — семилетняя девочка — скачала более 1,1 терабайта информации.

Для T-Mobile летняя акция стала своеобразным стресс-тестом. Начиная с сентября первый из трех крупных чешских операторов мобильной связи будет предлагать первый в истории тариф с неограниченной передачей данных и звонками за 1575 крон в месяц.

«Мы хотели выяснить, каким будет реальное потребление», — рассказал на пресс-конференции глава T-Mobile в Чехии и Словакии Юрай Бона. Оказалось, что услуга весьма популярна среди жителей республики. Средний показатель скачивания данных в рамках акции вырос на 300%. В среднем клиенты скачивали более 12 гигабайт данных в месяц.

Согласно результатам, опубликованным T-Mobile, данные использовались в основном для просмотра видео на YouTube или фотографий и коротких видеороликов в социальной сети Instagram, а также для скачивания музыки. В топ-50 самых активных пользователей вошли клиенты, которые в сумме скачали более 30 тысяч гигабайт данных, или 30 терабайт, за два месяца.

Для сравнения, все клиенты оператора использовали 55 300 терабайт за весь прошлый год. Примерно 70% чехов достаточно 7-12 Гб в месяц.

Компания Vodafone летом также предлагала «безлимитку» при скачивании данных при соблюдении определенных условий, однако конкретные цифры компания не приводит, отмечая, что в целом клиенты остались довольны.

O2 также готовится ответить на действия конкурентов. «Мы планируем в ближайшее время ввести революционное предложение мобильных тарифов, которое будет лучше учитывать потребности клиентов», — заявила Люция Юнгманнова, представитель компании.

Источник: seznamzpravy.cz