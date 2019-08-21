В Чехии 21 сентября пройдет осенний субботник

В субботу, 21 сентября, во многих чешских городах, в том числе в Праге, пройдут массовые акции по уборке мусора.

Акция приурочена ко Всемирному дню уборки (World cleanup day), который ежегодно проходит во многих странах 15 сентября.

«В рамках акции World cleanup day почти 18 млн добровольцев из 157 стран мира собрали 82 тысячи тонн отходов. Собирая мусор, волонтеры не только пытаются улучшить окружающую среду, в которой они живут, но и выражают интерес к будущему нашей планеты и служат примером для других. Наша общая цель — привлечь к уборке до 5% населения, то есть 380 млн человек», — рассказал Мирослав Кубасек, национальный координатор World Cleanup Day в Чешской Республике.

«В нашей стране мы, как правило, проводим уборку весной. Так, в этом году весной в Чешской Республике было проведено 3458 мероприятий, в которых приняли участие почти 145 тысяч добровольцев. С другой стороны, природа, безусловно, заслуживает тщательной уборки после туристического сезона», — отметил Радек Яноушек, представитель организации Ukliďme Česko.

Кроме того, на 14 сентября запланировано традиционное мероприятие – осенняя уборка на Влтаве, в которой примут участие около 150 добровольцев. «Здесь устраивается гребля на каноэ, и мы видим мусор, выброшенный в воду. Это, например, контейнеры и соломинки для напитков, обувь — десять лет назад такого не было», — пояснили организаторы акции.

Источник: uklidmecesko.cz