Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.8
USD
23.25
RUB
0.35
UAH
0.92
Энциклопедия Карта Погода
04d 21 °C
В Чехии 21 сентября пройдет осенний субботник

В Чехии 21 сентября пройдет осенний субботник

Марина Комарова 164 0
В субботу, 21 сентября, во многих чешских городах, в том числе в Праге, пройдут массовые акции по уборке мусора.
В Чехии 21 сентября пройдет осенний субботник

Акция приурочена ко Всемирному дню уборки (World cleanup day), который ежегодно проходит во многих странах 15 сентября. 

«В рамках акции World cleanup day почти 18 млн добровольцев из 157 стран мира собрали 82 тысячи тонн отходов. Собирая мусор, волонтеры не только пытаются улучшить окружающую среду, в которой они живут, но и выражают интерес к будущему нашей планеты и служат примером для других. Наша общая цель — привлечь к уборке до 5% населения, то есть 380 млн человек», — рассказал Мирослав Кубасек, национальный координатор World Cleanup Day в Чешской Республике.

«В нашей стране мы, как правило, проводим уборку весной. Так, в этом году весной в Чешской Республике было проведено 3458 мероприятий, в которых приняли участие почти 145 тысяч добровольцев. С другой стороны, природа, безусловно, заслуживает тщательной уборки после туристического сезона», — отметил Радек Яноушек, представитель организации Ukliďme Česko.

Кроме того, на 14 сентября запланировано традиционное мероприятие – осенняя уборка на Влтаве, в которой примут участие около 150 добровольцев. «Здесь устраивается гребля на каноэ, и мы видим мусор, выброшенный в воду. Это, например, контейнеры и соломинки для напитков, обувь — десять лет назад такого не было», — пояснили организаторы акции.

Источник: uklidmecesko.cz

Рассказать всем:
Темы
мусор Чехия экология
Читайте
по теме 
Чешские школы представят проекты по сокращению пластиковых отходов
24.04.2019 14:13 Общество
Чешские школы представят проекты по сокращению пластиковых отходов
885 0
В Чехии вновь состоится весенний субботник
02.04.2019 13:16 Общество
В Чехии вновь состоится весенний субботник
1076 0
В Чехии можно будет обмениваться вторичным сырьем
02.04.2019 09:37 Общество
В Чехии можно будет обмениваться вторичным сырьем
1143 0
Только 38% мусора в Чехии идет на вторичную переработку
15.02.2019 08:29 Экономика
Только 38% мусора в Чехии идет на вторичную переработку
1063 0
Последние новости:
21
августа
Семилетняя девочка в рамках мобильного «безлимита» скачала 1,1 терабайта данных
21.08.2019 13:31 Общество
Семилетняя девочка в рамках мобильного «безлимита» скачала 1,1 терабайта данных
286 0
Чешские карпы погибают из-за смертельного вируса
21.08.2019 11:39 Экономика
Чешские карпы погибают из-за смертельного вируса
400 0
Полиция в Чехии задержала 22 человек, подозреваемых в неуплате налогов
21.08.2019 10:24 Экономика
Полиция в Чехии задержала 22 человек, подозреваемых в неуплате налогов
564 0
20
августа
Карта жертв оккупации Чехословакии опубликована в интернете
20.08.2019 16:45 Общество
Карта жертв оккупации Чехословакии опубликована в интернете
985 0
Метеорологи предупредили о сильных грозах и проливных дождях
20.08.2019 14:24 Общество
Метеорологи предупредили о сильных грозах и проливных дождях
3855 0
Среднее время задержки авиарейсов в пражском аэропорту сократилось до 20 минут
20.08.2019 13:50 Экономика
Среднее время задержки авиарейсов в пражском аэропорту сократилось до 20 минут
429 0
На новом участке шоссе D1 за выходные превысили скорость 1183 водителя
20.08.2019 11:34 Общество
На новом участке шоссе D1 за выходные превысили скорость 1183 водителя
618 0
Вилла бизнесмена Радована Крейчиржа сильно пострадала в результате пожара
20.08.2019 09:16 Общество
Вилла бизнесмена Радована Крейчиржа сильно пострадала в результате пожара
1043 0
19
августа
Реконструкция Пороховых ворот откладывается
19.08.2019 14:54 Культура
Реконструкция Пороховых ворот откладывается
694 0
В Праге хотят провести фестиваль России
19.08.2019 13:35 Культура
В Праге хотят провести фестиваль России
1249 0


Мобильная версия