Карта жертв оккупации Чехословакии опубликована в интернете

Институт изучения тоталитарных режимов выложил онлайн интерактивную карту, на которой отмечены случаи гибели людей, связанные с вторжением в Чехословакию войск Варшавского договора в августе 1968 года.

Карта, созданная по итогам исследования сотрудника института Милана Барты и его коллег, а также Прокопа Томка и Иво Пейчоха из Военного исторического института, позволяет узнать, в каких населенных пунктах бывшей Чехословакии происходили подобные инциденты, сколько человек в них погибло и какова причина их смерти. Также есть фильтры по национальности, возрасту и полу жертв.

Всего на карте представлена информация о 148 погибших, среди них 25 женщин и 123 мужчины. Большинство жертв оккупации – чехи по национальности, также известно о 41 словаке и четырех венграх.

34 человека погибли во время протестов, 110 умерли из-за трагических случайностей. В качестве причины смерти чаще всего, в 84 случаях, упоминается ДТП. 50 человек были застрелены.

Карта, часть проекта Dějepis 21 («История в XXI веке»), доступна по данной ссылке.

Источник: Институт изучения тоталитарных режимов