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Метеорологи предупредили о сильных грозах и проливных дождях

Метеорологи предупредили о сильных грозах и проливных дождях

Марина Комарова 284 0
Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) предупредил о сильных дождях и грозах, которые будут наблюдаться в Чешской Республике во вторник и среду. Норма осадков может превысить 50 мм.
Метеорологи предупредили о сильных грозах и проливных дождях

«Начиная с вечера вторника до утра среды сильные дожди пройдут в Средней Чехии, на северо-западе Моравии и в других регионах, в среднем может выпасть от 10 до 30 мм осадков, на отельных территориях — около 50 мм», — говорится в сообщении ČHMÚ. Кроме того, сильные грозы могут наблюдаться на востоке страны и будут сопровождаться проливными дождями, градом и порывами ветра.

Сильные ливни ожидаются в Праге, на Высочине, в Южной Чехии, Либерце, Пардубице, Оломоуце и других городах.

Источник: novinky.cz

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