На новом участке шоссе D1 за выходные превысили скорость 1183 водителя

Более тысячи водителей на выходных проехали модернизированный участок автомагистрали D1 между Соутице и Локетом с превышением скорости. Половина из них была иностранцами. Максимально допустимая скорость на этом участке составляет 80 км/час.

Нарушение зафиксировали видеокамеры. Впоследствии радары будут измерять скорость еще на трех новых участках дороги.

«За первые два дня измерений мы обнаружили 1183 случая превышения скорости между Соутице и Локетом», — рассказала пресс-секретарь полиции Власта Суханкова. Более половины нарушений, 605, было совершено иностранцами.

Недисциплинированные водители чаще всего двигались в направлении Праги (их было 863), остальные ехали в Брно. В общей сложности 1029 водителей, которые нарушили правила, ехали со скоростью до 100 км/час. Еще 54 двигались быстрее. Нарушителям грозит штраф.

По словам Яна Студецки, пресс-секретаря Управления автомобильных дорог и автомагистралей, камеры должны быть запущены в этом году на трех других модернизированных участках автомагистрали D1, где разрешенная скорость также составляет 80 км/час. Это участки Мирошовице — Гвездонице, Гумполец — Ветрны-Йеников и вокруг Велке-Мезиржичи.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz