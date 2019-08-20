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На новом участке шоссе D1 за выходные превысили скорость 1183 водителя

На новом участке шоссе D1 за выходные превысили скорость 1183 водителя

Марина Комарова 202 0
Более тысячи водителей на выходных проехали модернизированный участок автомагистрали D1 между Соутице и Локетом с превышением скорости. Половина из них была иностранцами. Максимально допустимая скорость на этом участке составляет 80 км/час.
На новом участке шоссе D1 за выходные превысили скорость 1183 водителя

Нарушение зафиксировали видеокамеры. Впоследствии радары будут измерять скорость еще на трех новых участках дороги.

«За первые два дня измерений мы обнаружили 1183 случая превышения скорости между Соутице и Локетом», — рассказала пресс-секретарь полиции Власта Суханкова. Более половины нарушений, 605, было совершено иностранцами.

Недисциплинированные водители чаще всего двигались в направлении Праги (их было 863), остальные ехали в Брно. В общей сложности 1029 водителей, которые нарушили правила, ехали со скоростью до 100 км/час. Еще 54 двигались быстрее. Нарушителям грозит штраф.

По словам Яна Студецки, пресс-секретаря Управления автомобильных дорог и автомагистралей, камеры должны быть запущены в этом году на трех других модернизированных участках автомагистрали D1, где разрешенная скорость также составляет 80 км/час. Это участки Мирошовице — Гвездонице, Гумполец — Ветрны-Йеников и вокруг Велке-Мезиржичи.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Автомобили Чехия иностранцы полиция
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