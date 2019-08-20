Вилла бизнесмена Радована Крейчиржа сильно пострадала в результате пожара

Несколько бригад в ночь на вторник вечером тушили сильный пожар на вилле Радована Крейчиржа в Черношицах на западе Праги. Несмотря на все усилия пожарных, крыша здания полностью сгорела.

Фото: Michaela Říhová

Три подразделения пожарной команды около двух часов ночи приехали на улицу V Dubině в Черношице. Сообщалось о пожаре на крыше виллы, принадлежавшей Крейчиру, который сейчас находится в тюрьме в Южной Африке. В момент приезда специалистов крыша была охвачена огнем, а над зданием поднимался огромный столб дыма. Пожар не удавалось локализовать до 7:30. На помощь трем бригадам были вызваны команды Среднечешского края. Ущерб оценивается в 5 млн крон.

После того как элитная недвижимость перешла в собственность государства, виллу несколько раз безуспешно пытались продать на аукционе за 49 млн крон. В бывшей резиденции Радована Крейчиржа в Черношицах были крытый и открытый бассейны, сауна, лифт, корты для сквоша, роскошная мраморная лестница и знаменитый аквариум, в котором бизнесмен держал акулу. Роскошная вилла разрушалась с годами и несколько раз становилась целью воров или вандалов.

Беглый чешский предприниматель Радован Крейчирж, скрывавшийся с 2005 года от чешского правосудия сначала на Сейшелах, а позже в ЮАР, был приговорен в Южно-Африканской Республике к 35 годам заключения за похищение, покушение на убийство и торговлю наркотиками. Крейчирж свою вину отверг, а судебный процесс назвал несправедливым. В Чешской Республике он преследовался в связи с подозрением в причастности к убийствам, а также за налоговые махинации. По результатам двух судебных процессов Радован Крейчирж был приговорен к 10,5 и 15 годам заключения. Выдачи преступника Чешская Республика, однако, добиться не смогла, так как в ЮАР Радован Крейчирж подал прошение об убежище.

Источник: domaci.ihned.cz