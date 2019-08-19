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В пражском зоопарке можно увидеть самых маленьких и самых ядовитых лягушек

В пражском зоопарке можно увидеть самых маленьких и самых ядовитых лягушек

Марина Комарова 90 0
В пражском зоопарке 17 августа открылась выставка, посетители которой могут увидеть 30 видов самых ядовитых лягушек в мире. Она продлится до 20 октября.
В пражском зоопарке можно увидеть самых маленьких и самых ядовитых лягушек

«Эти крошечные лягушки могут содержать в своем теле до 1 миллиграмма яда. По мнению экспертов, такого количества достаточно, чтобы убить 10 тысяч мышей, 15 человек или двух слонов», — рассказал один из авторов выставки заводчик лягушек Ян Тума. Таким образом, смертельная доза для среднего человека может составлять около 100 микрограммов, что эквивалентно весу двух зерен соли. 

Лягушка Ranitomeya из семейства древолазов, обитающая в бассейне Амазонки, — одно из самых ядовитых животных на планете. Диаметр одной особи составляет менее 12 мм. Благодаря яркому окрасу, например черному с желтыми точками, ее легко спутать с жуком. 

Посетители выставки узнают много интересных фактов о лягушках, например о том, что индейцы используют их для приготовления ядовитых дротиков.

Источник:  prazsky.denik.cz

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зоопарк Прага выставка
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