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Российских туристов в Праге накормят мясом улиток

Российских туристов в Праге накормят мясом улиток

Марина Комарова 447 0
Чешские улитки — хит европейской гастрономии, их закупают престижные рестораны Италии и Испании. Теперь этот деликатес стал доступен и россиянам: они могут посетить чешское улиточное производство и попробовать блюда с мясом улиток в рамках тура, предлагаемого российским туроператором.
Российских туристов в Праге накормят мясом улиток

Новая гастрономическая экскурсия «Вкусный тур на улиточную ферму с дегустацией» проводится ежедневно и стоит 32 евро с человека. Туристов привозят на «улиточное производство» в окрестностях Праги. Каждый год здесь выращивают до 30 тонн различных видов этих моллюсков.

В ходе прогулки по ферме туристам показывают, как выращивают улиток, рассказывают, в какие страны Европы они поставляются, из-за каких особых качеств их регулярно заказывают рестораны стран, где развит гастротуризм: Испании, Италии и др. После осмотра фермы проводится кулинарный мастер-класс.

Под руководством шеф-повара, который по совместительству является собственником фермы, они готовят четыре разных деликатеса: закуска — тортилья с улитками, испанское пикантное блюдо — улитки в панцире под соусом сальса, ароматные улитки с сыром пармезаном и шампиньонами, улитки по-бургундски.

Источник: АТОР

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Темы
туристы Туризм Прага Чехия Россия рестораны
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