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Чехи ощущают себя все более счастливыми

Чехи ощущают себя все более счастливыми

Марина Комарова 12 0
Чехи все больше удовлетворены качеством своей жизни, свидетельствует опрос Чешского статистического управления. По шкале от 0 до 10 респонденты оценили свою жизнь на 7,4 балла, что на 0,5 пункта больше, чем пять лет назад. Самые счастливые чехи живут в Праге, Карловарском и Либерецком краях.
Фото: František Vlček, MAFRA
Чехи ощущают себя все более счастливыми

Люди старше 16 лет из более чем 10 тысяч семей оценивали свое финансовое положение, занятость, досуг и личные отношения, а также чувства и настроение. 

В то время как в 2013 году около 40% респондентов испытывали чувство счастья постоянно или очень часто, по итогам прошлого года таких людей было уже более 50%. Тех, кто абсолютно недоволен свой жизнью и поставил оценку «0», по итогам опроса оказалось 0,5%. Как и раньше, меньше всего довольны качеством жизни безработные и пенсионеры. С другой стороны, 13% чехов поставили наивысшую оценку по указанной шкале. 

Средний балл респондентов в возрасте от 16 до 24 лет, как правило студентов, составлял 8,2. С возрастом оценка уменьшается. В продуктивном и предпенсионном возрасте оценка была выше 7 баллов, после достижения пенсионного возраста средний показатель составляет 6,7.

Что касается отдельных регионов, самыми счастливыми являются жители Праги, Карловарского и Либерецкого краев. Если высокий индекс счастья в Праге, столице республики, легко объяснить, то показатель Карловарского края, где самый низкий уровень зарплат, удивил авторов опроса. Не чувствуют себя счастливыми жители Усти-над-Лабем, Пардубицкого и Моравскосилезского краев.

Что касается отдельных сфер жизни, чехи меньше всего удовлетворены своим финансовым положением. В среднем они оценили свои доходы на уровне 6,7 балла. Также респонденты недовольны тем, что у них мало свободного времени.

Наоборот, чехи больше удовлетворены отношениями с близкими, друзьями и соседями. Средняя оценка здесь достигла 8,3. 

В международном рейтинге самых счастливых стран Чешская Республика находится на 20-м месте. Лидером является Финляндия, за ней следуют Дания, Норвегия, Исландия и Нидерланды.

Источник: idnes.cz

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