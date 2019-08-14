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Прокурор отклонил жалобу двоих обвиняемых в обрушении пешеходного моста в пражской Трое

Прокурор отклонил жалобу двоих обвиняемых в обрушении пешеходного моста в пражской Трое

Марина Комарова 191 0
Обвинение в халатности, из-за которой произошло обрушение пешеходного моста, предъявлено проектировщику моста Йиржи Страски и экс-руководителю департамента по эксплуатации мостов компании TSK Антонину Семецкому.
Прокурор отклонил жалобу двоих обвиняемых в обрушении пешеходного моста в пражской Трое

Им грозит штраф или до восьми лет тюрьмы. «Обе жалобы обвиняемых на постановление о возбуждении уголовного дела были прокурором отклонены», — рассказал Алеш Цимбала, пресс-секретарь пражской прокуратуры. По его словам, новые подвижки в расследовании ожидаются в конце сентября.

Пешеходный мост обрушился 2 декабря 2017 года. Четыре человека были ранены, двое из них — серьезно. В прошлом году каждый из пострадавших получил от города компенсацию в 50 тысяч крон. Кроме того, они получили выплаты от страховой компании, размер которых не раскрывается. Сейчас на месте упавшего моста ходит паром.

Расследование правоохранительных органов показывает, что плохое или даже аварийное состояние пешеходного моста было зафиксировано в ряде документов и экспертиз компании, отвечающей за эксплуатацию конструкции, не позднее 1995 года. Следователи утверждают, что проект моста не соответствовал утвержденным стандартам. Несущие кабели не были спрятаны в бетоне, поэтому металлические канаты не были защищены от коррозии. В процессе эксплуатации моста на нем начали появляться трещины, в которые попадала вода.

Строительство нового моста для пешеходов и велосипедистов должно завершиться летом 2020 года. Срок его службы составит 100 лет. 

Источник: Denik.cz

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Темы
мост Прага Прокуратура
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