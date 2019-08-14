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Посольство РФ в Чехии возмущено снятием мемориальной доски об освобождении Праги

Посольство РФ в Чехии возмущено снятием мемориальной доски об освобождении Праги

Марина Комарова 488 0
Посольство России в Чехии выразило свое несогласие с невозвращением на прежнее место на Староместской ратуше мемориальной доски, посвященной освобождению Праги от нацизма.
Посольство РФ в Чехии возмущено снятием мемориальной доски об освобождении Праги

Мемориальная доска была установлена на здании Староместской ратуши в память об освобождении Праги от гитлеровских захватчиков войсками Первого Украинского фронта Красной Армии под командованием маршала Ивана Степановича Конева. 

«Жители Праги, включая участников и свидетелей Пражского восстания, создавшие и разместившие в 1946 году данный мемориальный объект рядом со знаменитыми пражскими курантами, точно знали (в отличие от некоторых представителей последующих поколений), кому и за что он посвящается», — говорится в официальном заявлении Посольства России в Чехии.

После снятия доски в апреле 2017 года в ответ на неоднократные обращения посольства к властям Праги бывший мэр города Адриана Крначова сообщала, что демонтаж был произведен в рамках ремонта ратуши, после завершения которого доска будет возвращена на изначальное место.

Нынешнее руководство Праги, как говорится в заявлении, официально проинформировало посольство, что возвращать доску на изначальное место не собирается. По словам мэра Праги Зденека Гржиба, решение было принято еще его предшественниками и якобы продиктовано желанием придать зданию внешний вид мая 1945 года.

«Такая аргументация, впрочем, не выдерживает никакой критики, поскольку на ратуше после реконструкции были восстановлены памятные знаки, относящиеся к значительно более позднему периоду», — говорится в заявлении Посольства РФ в Чехии. — Видим в этом попытку предать забвению одну из важнейших страниц нашей общей истории». 

Источник: czech.mid.ru

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Темы
Фашизм война Вторая мировая война Прага Россия посольство Чехия
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