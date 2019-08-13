Больше всего чехи боятся разбить смартфон или залить его водой

Чаще всего чехи боятся дорогих ремонтов, связанных со смартфонами. Об этом свидетельствуют данные опроса Ipsos для компании Huawei.

Очень часто владельцы «умных» телефонов обеспокоены неисправностью батареи (59,4%), но также тревогу у них вызывают возможные случаи повреждения мобильных устройств водой (55,8%).

Проблема, по словам респондентов, в том, что любой ремонт, как правило, очень дорогой. В некоторых случаях им выгоднее купить новое устройство, а не ремонтировать сломанное. Например, 91,8% считают замену поврежденного экрана слишкой дорогой услугой.

Несмотря на это, замена дисплея - самая распространенная услуга в сервисе. Ее стоимость может составлять около 2000 крон на некоторых телефонах, но на более дорогих моделях с изогнутыми экранами цена ремонта может подняться до 8000 крон и выше.

Опасения чехов (75,3%) по поводу возможной потери данных, хранящихся на их мобильном устройстве, также не являются исключением. Большинство респондентов также заявили, что знают о возможной потере данных из-за сбоя системы (69,2%).

Недавнее исследование Seznam.cz и Isis показало, что чехи также знают о киберрисках, связанных со смартфонами, хотя они не защищают свои портативные устройства также хорошо, как традиционные настольные и портативные компьютеры.

«Чешские компьютеры очень хорошо защищены от вредоносных программ. В обоих случаях 92% пользователей используют средства защиты», - сказал Мирослав Дворжак, технический директор чешского филиала Eset.

По его словам, число пользователей смартфонов, которые защищают их с помощью программного обеспечения безопасности, также увеличивается. В настоящее время 59% пользователей защищают свои смартфоны.

«Количество защищенных мобильных телефонов увеличилось на 1% по сравнению с 2018 годом. Необходимо продолжать обучать пользователей. Наши телефоны часто содержат такие же конфиденциальные данные, как и компьютеры. Речь идет не только о контактах или фотографиях, но и о приложениях, которые мы используем», - прокомментировал эксперт по безопасности.

Источник: Novinky.cz