Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.84
USD
23.08
RUB
0.35
UAH
0.92
Энциклопедия Карта Погода
02d 19 °C
Чехия стала одной из лучших стран для для первого путешествия за границу

Чехия стала одной из лучших стран для для первого путешествия за границу

Марина Комарова 144 0
Большинство российских путешественников считает, что лучше начать знакомство с заграницей с Турции и Чехии. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Aviasales.
Чехия стала одной из лучших стран для для первого путешествия за границу

Специалисты сервиса опросили 53 тысяч пользователей, выясняя, с каких стран туристам стоит начать знакомиться с зарубежьем. Турция и Чехия получили по 18% голосов. 

Чехия привлекает путешественников тем, что «лететь недалеко, и билеты стоят не так дорого». В Турции лучше начать знакомство со средиземноморских курортов, попробовав отдохнуть в отелях по системе «все включено». В этом случае, по мнению опытных туристов, «не будет проблем с языком, так как там много русских».

За Италию проголосовали 15% опрошенных, за Францию — 14%. В первую очередь туда стоит отправиться тем, кто учил французский язык в школе или университете, отметили респонденты. По 9% голосов получили Египет, США и Финляндия и чуть меньше — Германия.

Источник: РИА Новости

Рассказать всем:
Темы
Чехия туристы Турция Опрос общественного мнения
Читайте
по теме 
Больше всего чехи боятся разбить смартфон или залить его водой
13.08.2019 11:30 Общество
Больше всего чехи боятся разбить смартфон или залить его водой
1 0
Лучше всего чехи относятся к Словакии и Австрии
13.08.2019 08:52 Общество
Лучше всего чехи относятся к Словакии и Австрии
164 0
Чешские фильмы 2019 года, которые стоит посмотреть
12.08.2019 18:47 Культура
Чешские фильмы 2019 года, которые стоит посмотреть
531 0
Инфляция в июле в Чехии составила 2,8%
12.08.2019 12:38 Экономика
Инфляция в июле в Чехии составила 2,8%
999 0
Последние новости:
13
августа
Больше всего чехи боятся разбить смартфон или залить его водой
13.08.2019 11:30 Общество
Больше всего чехи боятся разбить смартфон или залить его водой
1 0
Лучше всего чехи относятся к Словакии и Австрии
13.08.2019 08:52 Общество
Лучше всего чехи относятся к Словакии и Австрии
164 0
12
августа
Полиция подозревает 21-летнего иностранца в попытках изнасилования
12.08.2019 13:46 Общество
Полиция подозревает 21-летнего иностранца в попытках изнасилования
1753 0
Инфляция в июле в Чехии составила 2,8%
12.08.2019 12:38 Экономика
Инфляция в июле в Чехии составила 2,8%
999 0
В ночь на 12 августа метеорологи зафиксировали тысячи молний
12.08.2019 10:00 Общество
В ночь на 12 августа метеорологи зафиксировали тысячи молний
4326 0
Болельщик футбольного клуба «Виктория» скончался после драки
12.08.2019 09:27 Общество
Болельщик футбольного клуба «Виктория» скончался после драки
504 0
09
августа
Неизвестный поджег радужный флаг на мосту в центре Праги
09.08.2019 13:34 Общество
Неизвестный поджег радужный флаг на мосту в центре Праги
1550 0
Глава чешского Минсельхоза отозвал разрешение на массовое применение яда
09.08.2019 13:07 Общество
Глава чешского Минсельхоза отозвал разрешение на массовое применение яда
486 0
Зоопарк города Пльзень просит помощи в поисках сбежавшей панды
09.08.2019 11:38 Общество
Зоопарк города Пльзень просит помощи в поисках сбежавшей панды
911 0
В Праге за полгода выявлено 95 случаев домашнего насилия
09.08.2019 10:12 Общество
В Праге за полгода выявлено 95 случаев домашнего насилия
1472 0


Мобильная версия