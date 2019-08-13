Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.84
USD
23.08
RUB
0.35
UAH
0.92
Энциклопедия Карта Погода
02d 19 °C
Лучше всего чехи относятся к Словакии и Австрии

Лучше всего чехи относятся к Словакии и Австрии

Марина Комарова 164 0
Любимой зарубежной страной у чехов традиционно является Словакия. Кроме того, граждане Чехии очень хорошо относятся к Австрии и Хорватии, свидетельствуют результаты июньского опроса агентства STEM.
Лучше всего чехи относятся к Словакии и Австрии

Агентство регулярно изучает отношение чехов к другим странам с 1994 года, используя для оценки школьную систему баллов от 1 до 5.

Словакию, которая традиционно занимает первое место в рейтинге, положительно оценили 87% респондентов. Австрия получила положительные оценки от 78% опрошенных, а Хорватия — от 73%.

«Другими преимущественно позитивно воспринимаемыми странами являются Нидерланды, Италия, Канада и страны Северной Европы (Швеция, Норвегия, Дания) — около 70% опрошенных дали им положительные оценки», — сообщает STEM. Около 60% чехов положительно оценивают Бельгию, Венгрию, Францию, Великобританию и Словению. За ними следуют Япония, Польша и Германия (около 50%).

США положительно оценил 41% респондентов, Сербию — 39%, Россию — 34%, Украину — 29%, Турцию — 25%, Китай — 22%. При этом Китай, Турция и Россия имеют самые высокие отрицательные оценки, то есть четыре и пять.

Опрос проходил с 14 по 30 июня. В нем приняли участие 1004 человека.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия Европа Россия Опрос общественного мнения Словакия
Читайте
по теме 
Больше всего чехи боятся разбить смартфон или залить его водой
13.08.2019 11:30 Общество
Больше всего чехи боятся разбить смартфон или залить его водой
1 0
Чехия стала одной из лучших стран для для первого путешествия за границу
13.08.2019 09:39 Общество
Чехия стала одной из лучших стран для для первого путешествия за границу
144 0
Чешские фильмы 2019 года, которые стоит посмотреть
12.08.2019 18:47 Культура
Чешские фильмы 2019 года, которые стоит посмотреть
531 0
Инфляция в июле в Чехии составила 2,8%
12.08.2019 12:38 Экономика
Инфляция в июле в Чехии составила 2,8%
999 0
Последние новости:
13
августа
Больше всего чехи боятся разбить смартфон или залить его водой
13.08.2019 11:30 Общество
Больше всего чехи боятся разбить смартфон или залить его водой
1 0
Чехия стала одной из лучших стран для для первого путешествия за границу
13.08.2019 09:39 Общество
Чехия стала одной из лучших стран для для первого путешествия за границу
144 0
12
августа
Полиция подозревает 21-летнего иностранца в попытках изнасилования
12.08.2019 13:46 Общество
Полиция подозревает 21-летнего иностранца в попытках изнасилования
1753 0
Инфляция в июле в Чехии составила 2,8%
12.08.2019 12:38 Экономика
Инфляция в июле в Чехии составила 2,8%
999 0
В ночь на 12 августа метеорологи зафиксировали тысячи молний
12.08.2019 10:00 Общество
В ночь на 12 августа метеорологи зафиксировали тысячи молний
4326 0
Болельщик футбольного клуба «Виктория» скончался после драки
12.08.2019 09:27 Общество
Болельщик футбольного клуба «Виктория» скончался после драки
504 0
09
августа
Неизвестный поджег радужный флаг на мосту в центре Праги
09.08.2019 13:34 Общество
Неизвестный поджег радужный флаг на мосту в центре Праги
1550 0
Глава чешского Минсельхоза отозвал разрешение на массовое применение яда
09.08.2019 13:07 Общество
Глава чешского Минсельхоза отозвал разрешение на массовое применение яда
486 0
Зоопарк города Пльзень просит помощи в поисках сбежавшей панды
09.08.2019 11:38 Общество
Зоопарк города Пльзень просит помощи в поисках сбежавшей панды
911 0
В Праге за полгода выявлено 95 случаев домашнего насилия
09.08.2019 10:12 Общество
В Праге за полгода выявлено 95 случаев домашнего насилия
1472 0


Мобильная версия