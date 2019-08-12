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Полиция подозревает 21-летнего иностранца в попытках изнасилования

Полиция подозревает 21-летнего иностранца в попытках изнасилования

Марина Комарова 1070 0
Пражские криминалисты разыскивают потенциальных жертв, которые могли пострадать от действий иностранца. Полиция задержала мужчину в начале августа по обвинению в попытке изнасилования, изучив запись, сделанную камерами в метро. Позже выяснилось, что это было не единственное преступление.
Полиция подозревает 21-летнего иностранца в попытках изнасилования

Криминалисты начали искать мужчину в четверг, 1 августа, когда 26-летняя женщина сообщила о попытке изнасилования. Подозреваемый напал на нее на улице Dolnojirčanská около пяти часов вечера. Пресс-секретарь полиции Ян Рыбански рассказал, что женщине удалось вырваться из рук преступника, после чего тот сбежал.

Несколько полицейских патрулей искали его, но безуспешно. Только через два дня оператор городской системы видеонаблюдения заметил на мониторе человека, который стоял вечером около автобусной остановки у метро «Качеров». «Он почти полностью соответствовал описанию разыскиваемого насильника», — сказал Рыбански. Вскоре подозреваемого задержали в вестибюле метро «Гайе».

«В ходе расследования криминалисты обнаружили, что задержанный 21-летний иностранец был причастен к еще двум попыткам изнасилования в среду, 31 июля, в Праге 5 и Праге 10. Возможно, это не все установленные факты противоправных действий, — заявил Рыбански. — Именно поэтому мы обращаемся к женщинам, которые, возможно, пострадали от действий преступника, и просим их сообщить об этом на линию 158».

Источник: novinky.cz

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Темы
преступность полиция Прага
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