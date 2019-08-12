В ночь на 12 августа метеорологи зафиксировали тысячи молний

В ночь с воскресенья на понедельник метеорологи зафиксировали около 15 тысяч разрядов молнии. Согласно данным Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ), большинство гроз наблюдалось в Западной Чехии (Пльзеньский край).

Молнии также стали причиной пожаров. Так, ночью загорелся дом в Олешнице в Краловоградецком районе. Возгорание тушили пять пожарных подразделений. Ущерб предварительно оценивается в 980 тысяч крон. В результате пожара никто не пострадал.

Такое количество молний в Чехии и Европе не является редким явлением. Так, по данным ČHMÚ, в июне 2017 года устройства за один день зафиксировали над Чешской Республикой более 80 тысяч разрядов молнии. Во всей Центральной Европе количество ударов молнии превысило 300 тысяч.

Источник: novinky.cz