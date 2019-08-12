Болельщик футбольного клуба «Виктория» скончался после драки

После футбольного матча двое мужчин стали драться в одном из ресторанов в Кутне-Горе. 36-летний болельщик клуба «Виктория Пльзень» получил серьезные травмы и умер в больнице.

Инцидент произошел незадолго до полуночи в ночь на пятницу. «В одном из ресторанов началась драка между двумя молодыми людьми, потом они продолжили драться на улице», — рассказала пресс-секретарь полиции региона Вероника Чермакова. Один из участников драки Вит К. получил серьезную травму головы и грудной клетки. Спасатели доставили его в больницу, где в пятницу он скончался. По факту нанесения тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, возбуждено уголовное дело. Полиция настаивает на аресте обвиняемого, которому грозит от 8 до 16 лет тюрьмы.

«В пятницу клуб потерял своего важного члена, болельщика Вита К. Мы выражаем соболезнования семье Вита и его друзьям», — написали представители футбольного клуба в Facebook. У северной трибуны стадиона «Викторка» болельщики сделали импровизированное памятное место, куда принесли десятки зажженных свечей.

Источник: idnes.cz