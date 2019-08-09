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Мальчику из России срочно требуются средства на обследование в Праге

Мальчику из России срочно требуются средства на обследование в Праге

Info Portal 159 0
Марку Полунову в 2016 году удалили раковую опухоль головного мозга, после чего он успешно прошел два этапа длительного и дорогого лечения в Праге и вернулся домой. Из-за осложнений ему предстоит обследование в клинике Мотол. Семье 10-летнего мальчика необходимо собрать 39 тысяч крон.
Мальчику из России срочно требуются средства на обследование в Праге

Постоянные читатели 420on.cz наверняка помнят Марка Полунова, мальчика из Новороссийска, который с тяжелым диагнозом «рак головного мозга четвертой стадии» прибыл в Прагу ровно три года назад. С тех пор Марк прошел протонную терапию в пражском Протонном центре, затем длительную восьмиблочную девятимесячную химиотерапию в университетской клинике Мотол, а в прошлом году приезжал на хирургическую операцию по удалению порта — системы прямого доступа к кровяной системе.

Все эти этапы прошли очень успешно, на 10 из 10, и в этом огромная заслуга всех тех, кто не остался равнодушным и принял участие в сборах средств, организованных семьей мальчика. 

Марк Полунов

Сейчас десятилетнему Марку снова нужна поддержка: специалисты Протонного центра и клиники Мотол ждут его на срочное обследование по поводу долгосрочных осложнений лечения. В июне Марк был госпитализирован в локальную больницу с сильным внутричерепным давлением. Данное явление по-научному называется гидроцефалией и требует дополнительной операции на головном мозге, но уточнить диагноз и подтвердить или опровергнуть необходимость хирургического вмешательства смогут только пражские специалисты.

MRI

Кроме того, в сентябре исполняется 40 месяцев с момента основной операции, а это контрольная точка для дополнительных медицинских тестов.

Стоимость обследования без учета возможной операции составляет 39 тысяч крон и включает в себя МРТ и консультации. Родные и близкие Марка самостоятельно организовывают перелет, берут на себя бытовые расходы, оплачивают часть проживания и просят всех, у кого есть желание и возможность, позволить Марку в очередной раз получить высокотехнологичную медицинскую помощь.

Марк Полунов

Напомним, диагноз «медуллобластома четвертой степени» мальчику поставили в 2016 году, когда ему было семь лет. Марка прооперировали в Краснодаре. После пятичасовой операции потребовался следующий этап лечения, состоящий из химиотерапии и лучевой терапии, но выяснилось, что в протонных центрах России так комплексно не лечат. Проконсультировавшись с сотней медиков из разных городов и стран, родители Марка остановили выбор на Протонном центре в Праге.

На первом этапе, занявшем два месяца, мальчику провели 30 фракций щадящей протонной терапии с индивидуальной химиотерапией. Второй этап оказался более длительным — 9 месяцев, после чего Марк с семьей вернулись домой. Общая стоимость лечения составила более 10 млн рублей, из которых более 8 млн рублей удалось собрать благодаря неравнодушным людям, свыше 100 тысяч за различные периоды пожертвовали читатели 420on.cz.

Марк Полунов

Реквизиты для сбора средств:

QIWI+79186733967 
Pay Palmark.polunov@mail.ru

Счета в Чешской Республике:

Fio banka, IC 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21, Praha 1
V Ceske Republice:
CZK: 2201204391/2010
EUR: 2501204393/2010
USD: 2301198128/2010
Dmitry Polunov

Mezinarodni IBAN:
CZK: CZ8720100000002201204391
EUR: CZ6820100000002501204393
USD: CZ6420100000002301198128
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
 

Не оставайтесь равнодушными! Связаться с родителями Марка можно по телефону:

+7 918 67 339 67
 
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Темы
благотворительность Прага дети Болезни здоровье Россия
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