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Чешский Минюст отказал России в выдаче банкира, обвиняемого в миллиардных хищениях

Чешский Минюст отказал России в выдаче банкира, обвиняемого в миллиардных хищениях

Дмитрий Иволга 294 0
Чешская Республика отказалась выдать России бывшего главу банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского. Такое решение лично приняла министр юстиции Мария Бенешова.
Чешский Минюст отказал России в выдаче банкира, обвиняемого в миллиардных хищениях

«По делу Бугаевского госпожа министр 11 июня 2019 года приняла решение отказать в выдаче, о чем российская сторона была уведомлена. На этом вопрос закрыт», — заявил пресс-секретарь Министерства юстиции Владимир Ржепка.

Ранее Пражский городской суд, а затем высший суд постановили, что выдача Бугаевского возможна, но оставили окончательное решение за Министерством юстиции.

В России 50-летний Бугаевский обвиняется в присвоении около 45 млн евро (около 3,9 млрд рублей) путем фиктивного обмена валюты и перевода средств на подконтрольные счета, а также в хищении облигаций федерального займа на сумму 7,925 млрд рублей.

Лицензия у банка «Интеркоммерц» была отозвана в 2016 году. Агентство по страхованию вкладов обнаружило в кредитной организации недостачу более чем в 50 млрд рублей.

Бугаевский был задержан в январе 2018 года на основе международного ордера. Позже он попросил в Чехии убежище, объяснив свое преследование политическими мотивами. В 1996-1997 годах он был одним из заместителей председателя правительства Российской Федерации, занимаясь экономическими вопросами, а в 1999-2001 годах занимал должность заместителя председателя Банка России.

Источник: aktualne.cz 

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Темы
Министерство юстиций экстрадиция Россия Чехия банки
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