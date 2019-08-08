Чешский Минюст отказал России в выдаче банкира, обвиняемого в миллиардных хищениях

Чешская Республика отказалась выдать России бывшего главу банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского. Такое решение лично приняла министр юстиции Мария Бенешова.

«По делу Бугаевского госпожа министр 11 июня 2019 года приняла решение отказать в выдаче, о чем российская сторона была уведомлена. На этом вопрос закрыт», — заявил пресс-секретарь Министерства юстиции Владимир Ржепка.

Ранее Пражский городской суд, а затем высший суд постановили, что выдача Бугаевского возможна, но оставили окончательное решение за Министерством юстиции.

В России 50-летний Бугаевский обвиняется в присвоении около 45 млн евро (около 3,9 млрд рублей) путем фиктивного обмена валюты и перевода средств на подконтрольные счета, а также в хищении облигаций федерального займа на сумму 7,925 млрд рублей.

Лицензия у банка «Интеркоммерц» была отозвана в 2016 году. Агентство по страхованию вкладов обнаружило в кредитной организации недостачу более чем в 50 млрд рублей.

Бугаевский был задержан в январе 2018 года на основе международного ордера. Позже он попросил в Чехии убежище, объяснив свое преследование политическими мотивами. В 1996-1997 годах он был одним из заместителей председателя правительства Российской Федерации, занимаясь экономическими вопросами, а в 1999-2001 годах занимал должность заместителя председателя Банка России.

Источник: aktualne.cz