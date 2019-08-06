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Пражские власти предупредили об ограничениях движения транспорта во время гей-парада

Пражские власти предупредили об ограничениях движения транспорта во время гей-парада

Дмитрий Иволга 152 0
В субботу, 10 августа, движение общественного и личного транспорта в центре чешской столицы ждут серьезные изменения. Они связаны с массовым шествием, которое начнется в 12:30 на Вацлавской площади, и затронут Прагу 1 и Прагу 7.
Фото: Martin Kubíček, praguepride.com
Пражские власти предупредили об ограничениях движения транспорта во время гей-парада

Около 30 тысяч человек пойдут от Вацлавской площади через улицу Na Příkopě, площадь Республики, улицы Revoluční, Řásnovka, Klášterská, набережную Дворжака, площадь Кюри, Чехов мост и по набережной Бенеша на Летну. Движение личного транспорта по этому маршруту перекроют и восстановят поэтапно. Транспортным потоком будут при необходимости управлять сотрудники полиции.

Движение трамваев и автобусов между площадью Республики и Чеховым мостом будет ограничено с 13:15 до 14:45. На сайте Транспортного предприятия Праги уточняется, что по временным маршрутам будут ходить трамваи №№6, 8, 15, 17, 26 и 41, а также автобус №207. Автобус №194 («Флоренц» — «Малостранска») на некоторое время отменят. Подробности можно узнать здесь.

В день открытия фестиваля Prague Pride, 5 августа, на маршрутах трамваев №№ 9, 10, 16, 22 и 23 была организована дополнительная остановка Duhová («Радужная»), расположенная на мосту Легионеров у спуска на Стрелецкий остров.

Источник: пресс-служба магистрата Праги

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Темы
Prague Pride транспорт Транспортное предприятие Праги трамвай автобусы
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