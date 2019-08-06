Чаще всего закон о запрете курения нарушается в Праге и Моравскосилезском крае

С момента, когда в Чехии начал действовать закон о запрете курения в общественных местах, на нарушителей было наложено более 300 штрафов на общую сумму свыше 900 тысяч крон. С начала этого года санитарные врачи выписали 56 штрафов почти на 180 тысяч.

Как сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Габриела Штепаньова, чаще всего требования закона нарушают предприятия общепита в Моравскосилезском крае и в Праге. Летом фиксируется меньше нарушений, потому что курильщики перемещаются на веранды и улицы, где запреты не действуют. Так, если в январе 2019 года было выписано 13 штрафов, то в мае – всего пять, в июне – семь, в июле – 13.

Самое частое нарушение, выявленное при проверках, — отсутствие таблички, предупреждающей о запрете курения.

«Чаще всего у входа во внутренние помещения заведений общепита не хватало хорошо заметного графического обозначения “Курить запрещено”. Также при нарушении запрета людей не призывали потушить сигарету или покинуть помещение», — рассказала Штепаньова. Еще одна распространенная проблема, по ее словам, заключается в отсутствии в местах продажи предупреждений о том, что лицам младше 18 лет алкоголь, табачные изделия, принадлежности для курения, травяные смеси и электронные сигареты не продаются.

В Моравскосилезском крае и в Праге с начала этого года было наложено по 12 штрафов суммой в 68 тысяч и 11 тысяч крон соответственно. На третьем месте оказался Среднечешский край с 9 штрафами на 37 500 крон. В Южночешском, Пльзеньском и Пардубицком краях в 2019 году зафиксировано по одному нарушению.

Напомним, закон о запрете курения в общественных местах вступил в Чехии в силу в ночь на 31 мая 2017 года. Под запрет попало курение во всех внутренних помещениях ресторанов, баров, театров и кино. Также закон запретил продажу сигарет в автоматах, чтобы их не могли купить лица младше 18 лет, расширил перечень мест, где недопустима продажа табачных изделий, электронных сигарет и алкогольных напитков, и повысил штрафы за продажу несовершеннолетним.

Источник: ceskatelevize.cz