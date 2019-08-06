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В Чехии с начала года отмечено 15 укусов гадюки

В Чехии с начала года отмечено 15 укусов гадюки

Александра Кириченко 375 0
Как сообщил руководитель Токсикологического центра при первом медицинском факультете Карлова университета Йиржи Валента, большая часть из них зафиксирована в горных районах. За весь прошлый год стало известно о 23 укусах, но некоторые пострадавшие могли не обращаться к медикам.
Фото: Muzeum přírody Český ráj
В Чехии с начала года отмечено 15 укусов гадюки

Валента уточнил, что ни один из контактов со змеей в этом году не закончился смертью человека. В 80% случаев после укуса возникал отек, изредка — падение давления и анафилактический шок.

Статистика укусов с 1999 по 2013 год подтверждает, что гадюки наиболее активны в горных районах республики и большая часть укусов происходит с мая по июль.

Валента напомнил, что гадюки нападают на человека, только когда чувствуют угрозу, например при физическом контакте. На месте укуса обычно остаются два отверстия на расстоянии 0,8-1,2 см друг от друга, реже — след от одного зуба. 85% пострадавших ощущают боль в конечности, после чего наступает отек.

Другие симптомы — слабость, тошнота, боль в животе, в тяжелых случаях — падение давление. Также может возникнуть аллергическая реакция. Валента призывает не совершать каких-либо манипуляций с раной, не перевязывать пострадавшую конечность и обязательно обращаться к врачу, если укушен ребенок или симптомы ярко выражены и быстро развиваются — вызывать скорую.

Источник: novinky.cz 

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Темы
животные Чехия
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