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На здании магистрата Праги впервые вывешен радужный флаг

На здании магистрата Праги впервые вывешен радужный флаг

Дмитрий Иволга 333 0
По случаю фестиваля сексуальных меньшинств Prague Pride, который начался в чешской столице в понедельник, 5 августа, и продлится до воскресенья, на здании Новой ратуши на Марианской площади был торжественно вывешен ЛГБТ-флаг.
Фото: пресс-служба пражского магистрата
На здании магистрата Праги впервые вывешен радужный флаг

Радужное знамя на ратуше, где в минувшую пятницу в память о холокосте цыган был поднят цыганский флаг, появилось впервые, хотя прайд проводится уже в девятый раз. В акции приняли участие мэр Праги Зденек Гржиб, его заместитель Петр Глубучек, член городского совета Гана Тршештикова и директор Prague Pride Гана Кулганкова.

«Нужно постараться добиться того, чтобы у всех были одинаковые права и возможности и никто не подвергался дискриминации из-за своей сексуальной ориентации», — заявил мэр Праги, напомнив, что в Чехии однополые пары пока не могут заключать браки (хотя институт зарегистрированных гражданских партнерств существует уже несколько лет — прим. ред.). Также в проведении фестиваля градоначальник видит возможность выразить солидарность с представителями сексуальных меньшинств в странах, где они подвергаются давлению или риску физического уничтожения.

Напомним, основное событие фестиваля, шествие по центру города, состоится в субботу, 10 августа. Оно начнется на Вацлавской площади и завершится на Летне. В выходные в цветах радужного флага будет подсвечена Петршинская смотровая башня. В прошлом году Зденек Гржиб, который тогда еще не был избран мэром, принял участие в шествии вместе с коллегами по Пиратской партии.
 
Источник: пресс-служба пражского магистрата

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лгбт Prague Pride магистрат Прага
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