В центре Праги готовятся серьезные ограничения на въезд автомобилей

Администрация Праги 1 планирует ввести новые ограничения автомобильного движения. Главная цель — отучить водителей срезать путь через исторический центр.

Как рассказал советник администрации Праги 1 Давид Скала, в планах — закрыть проезд через Пороховые ворота и Гавличкову улицу. Это, по его словам, снизит нагрузку на Старе-Место. Чтобы ограничения не затронули резидентов, будут использоваться поднимающиеся столбики.

Подобные меры обсуждаются в контексте улиц Pařížská и Dlouhá, а также у U Lužického semináře и Cihelná в районе Мала-Страна. Кроме того, администрация Праги 1 готовит ограничения в районе улиц Národní, Rytířská, Jungmannova, Panská, V Cípu, Opletalova, Nerudova и na Pohořelci.

«Мы не хотим закрывать весь центр, у людей должна быть возможность попасть туда, куда им надо, но не всегда это должен быть самый простой путь. Типичный пример — навигатор показывает, что от Хотковых садов на Смихов быстрее всего ехать через Малу-Страну, хотя есть Страговский тоннель и Бланка. Это разрушительно для центра», — пояснил Скала, отметив «ужасающее» качество воздуха в Праге 1.

По словам чиновника, пока четких сроков введения ограничений нет. Он надеется, что изменения вступят в силу в течение двух лет.

Ранее 420on.cz писал, что уже с осени 2019 года для автомобилей будет закрыт въезд на улицу Спалена со стороны улицы Островни, а также с улицы Гусова на Марианскую площадь. Кроме того, будут изменены правила парковки для предпринимателей и нерезидентов в центре города.

Источник: idnes.cz