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В Братиславе за неделю украли половину «общественных» электросамокатов

В Братиславе за неделю украли половину «общественных» электросамокатов

Александра Кириченко 348 0
Как сообщили представители компании Mint, запустившей в столице Словакии сервис по совместному использованию самокатов, за первые семь дней было украдено ровно 25 из 50 транспортных средств.
В Братиславе за неделю украли половину «общественных» электросамокатов

«Благодаря активному сотрудничеству с полицией и наличию GPS-модулей самокаты удалось найти. В большинстве случаев были обнаружены и похитители», — уточнили представители компании в социальных сетях.

Всего на улицах Братиславы должно появиться до 300 электросамокатов, которые можно арендовать с помощью специального приложения. За разблокировку самоката со счета списывается 1 евро, за минуту езды — 15 евроцентов. По итогам тестового периода Mint планирует запустить сервис и в других городах Словакии.

Компания Lime, оператор аналогичной службы в Праге, на массовые кражи не жаловалась, однако самокаты периодически страдают от вандалов.

Источник: novinky.cz

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Словакия преступность
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