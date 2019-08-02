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Полиция предупредила о повышенном риске при снятии денег в пражских банкоматах

Полиция предупредила о повышенном риске при снятии денег в пражских банкоматах

Дмитрий Иволга 525 0
Пражская полиция сообщила об участившихся случаях установки скиммингового оборудования на банкоматы в столице Чехии. Преступники, копирующие банковские карты и пин-коды, традиционно активизируются в летние месяцы.
Полиция предупредила о повышенном риске при снятии денег в пражских банкоматах

«Прежде всего речь идет о банкоматах в центре Праги, где сейчас множество иностранных туристов. Они массово снимают деньги, чем злоумышленники стремятся воспользоваться», — рассказал пресс-секретарь пражской полиции Ян Данек. 

Данек добавил, что на прошлой неделе полиции удалось задержать группу из четырех иностранцев, которые устанавливали скимминговые устройства на банкоматы в центре Праги. Стражи порядка получили сообщение о том, что таким оборудованием был оснащен, в частности, банкомат на улице Rytířská, и начали отслеживать предполагаемых преступников. Через несколько дней их удалось задержать с поличным при установке и снятии устройства для копирования.

Дома у задержанных было обнаружено множество дубликатов карт, выпущенных банками США, Новой Зеландии и Мексики. Снять с них деньги преступники, которым грозит от пяти до десяти лет тюрьмы, не успели.

Пресс-секретарь полиции обратил внимание на то, что копирование карты происходит при ее помещении в банкомат, поэтому бесконтактное снятие средств более безопасно. Также рекомендуется закрывать клавиатуру рукой при введении пин-кода, так как его часто «воруют» с помощью установленных камер. Наконец, не стоит пользоваться банкоматом, если его внешний вид кажется подозрительным.

Источник: aktualne.cz 

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Темы
Прага полиция банкомат мошенничество
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