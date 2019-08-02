Обменять права до конца года необходимо 268 тысячам чешских водителей

Обмен документов производится бесплатно за три месяца до истечения срока их действия в любом муниципалитете с расширенными полномочиями — не только по месту регистрации. Достаточно принести удостоверение личности и действующие права, фотографируют заявителей на месте. В случае срочного обмена в течение пяти дней придется заплатить 700 крон.
Штраф за езду с просроченными правами составляет до 2 тысяч крон при уплате на месте и до 2500 крон при взыскании в административном порядке.
В министерстве отмечают, что больше всего водителей, которым предстоит обмен документов, проживает в Среднечешском, Южноморавском краях и в Праге.
Источник: пресс-служба Министерства транспорта