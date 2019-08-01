В Чехии задержан нелегальный мигрант с заразным кожным заболеванием

Полиция задержала в деревне Угерско Пардубицкого края молодого беженца из Афганистана, у которого диагностирована заразная кожная болезнь. Предположительно, речь идет о стрептодермии.

Фото: Kenyh Cevarom [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Задержание состоялось в понедельник, 29 июля, у железнодорожного вокзала. У молодого человека в грязной одежде и с волдырями на теле не было при себе документов. Сначала он отказался отвечать на вопросы полицейских, лишь заявив, что родом из Афганистана.

После обследовании в инфекционном отделении краевой больнице юношу отправили в лагерь беженцев в городе Бела-Йезова: медики пришли к выводу, что мигрант страдает «обычным кожным заболеванием» и госпитализация ему не требуется.

«C высокой вероятностью это стрептодермия, относительно распространенная кожная болезнь, которая передается довольно быстро, но лечится антибиотиками», — написал в фейсбуке гетман Пардубицкого края Мартин Натолицки, добавив, что жителям края ничего не угрожает.

Беженец в итоге пошел на контакт с полицией и рассказал, что, покинув Афганистан около года назад, прибыл в Чехию по так называемому балканскому пути, убежища ни в какой стране не просил и не собирался делать этого в Чешской Республике, так как направлялся во Францию. Также молодой человек заявил, что ему 16 лет, но сотрудники МВД считают, что он может быть старше.

Полиция уже запустила подготовку к депортации с последующим запретом въезда на территорию Евросоюза сроком до трех лет.

За первые шесть месяцев 2019 года в Чехии было задержано 109 нелегальных мигрантов, которые направлялись в другие страны. Прежде всего это выходцы из Ирака, Афганистана, Сирии и Йемена, которые хотели попасть в Великобританию и Германию.

Источник: ceskatelevize.cz