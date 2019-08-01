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При ремонте костела обнаружено послание будущим поколениям из 1968 года

При ремонте костела обнаружено послание будущим поколениям из 1968 года

Дмитрий Иволга 680 0
В костеле в курортном городе Климковице недалеко от Остравы были вскрыты четыре металлических ящика, в котором священник и рабочие, проводившие предыдущий ремонт, оставили послания для потомков.
Фото: Denisa Doležalová, Právo
При ремонте костела обнаружено послание будущим поколениям из 1968 года

В своем письме, датированном маем 1968 года, священник помимо прочего отмечает: «Поговаривают, что настала политическая весна. Большая свобода печати, радиовещания, телевидения, слова и вероисповедания».

Рабочие менее серьезны. Отметив холодную и дождливую погоду и необходимость согреваться чаем и сливовицей, они дают потомкам следующее напутствие: «Будет проводиться оценка чехословацкой кроны, поэтому позвали еврейского эксперта, чтобы он помог разобраться с экономической ситуацией и подсказать, как повысить цену одной кроны. Он предложил такой проект: просверлить в каждой кроне две дырки и продавать как пуговицу по две кроны. Хороший совет ценнее золота. Разрешите же, будущие поколения, эту проблему Чехословакии!»

Также в алюминиевых ящиках найдена деревянная линейка, пачка от сигарет, крышка от пивной бутылки и монеты разного номинала. Копии писем будут вновь запечатаны в ящики вместе с современными монетами и посланием из 2019 года.

Источник: novinky.cz 

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Темы
1968 год Острава
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