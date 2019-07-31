Пара неудачно прорекламировала свой блог на скале в заповеднике Чешский Рай

Руководство заповедника Чешский Рай расследует предположительный акт вандализма, который чешские туристы совершили, чтобы прорекламировать свой аккаунт в Instagram. На фотографии, вызвавший бурную реакцию в Сети, молодая пара запечатлела себя рядом с адресом собственного трэвел-блога, нацарапанном на скале из песчаника.

Фото: скриншот CHKO Český ráj

В заповеднике начали проверку, получив в начале недели жалобу от других туристов. «Вы спрашиваете, что случилось? Говоря кратко, некоторые из нас в погоне за лайками в социальных сетях или в надежде, что это оценят будущие поколения, выцарапывают надписи на скалах из песчаника. Особо дерзкие или глупые фотографируются у своих творений и сопровождают фото трогательными описаниями собственных приключений», — сообщается в фейсбук-аккаунте Чешского Рая.

Инцидент произошел в Пршигразских скалах. Сейчас надписи с Instagram-адресом в этом месте нет, однако, по словам руководителя заповедника Йиржи Клапште, цифры «2019» остались.

Семейная пара, в адрес которой в интернете начали поступать угрозы, тем временем удалила свой аккаунт и утверждает, что надпись была сделана в фотошопе недоброжелателями. «Мы посещаем множество прекрасных мест по всей республике и всегда ведем себя добропорядочно. Нам бы никогда не пришло в голову писать что-либо на скалах. Мы не понимаем, что происходит. Сложно защищаться от толпы», — заявил один из блогеров Роман Тоушек. В связи с удалением аккаунта он не смог предоставить оригинал предположительно отредактированного снимка.

Представители заповедника продолжат расследование. Если факт нанесения надписи блогерами будет доказан, им предъявят обвинение в правонарушении, а в случае серьезного ущерба скале их действие может быть квалифицировано как преступление.

Источник: lidovky.cz