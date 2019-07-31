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Ливень привел к транспортному коллапсу в Праге

Ливень привел к транспортному коллапсу в Праге

Дмитрий Иволга 1612 0
Сильный дождь, обрушившийся на Прагу в среду незадолго до полудня, вызвал серьезные сбои в движении общественного наземного транспорта. В ряде мест вода затопила дороги и трамвайные пути. До 20:00 вероятны новые дожди и грозы.
Ливень привел к транспортному коллапсу в Праге

Сбои в движении трамваев и троллейбусов начались после 11:00 и продолжились около полутора часов. К 13:00, по данным Транспортного предприятия Праги, трамваи №№15, 17 и 22 все еще ходят с опозданием.

Движение трамваев №№15 и 17 было полностью остановлено на участке между Чеховым мостом и площадью Штроссмайера. Также затоплена Spojovací, конечная остановка трамваев №№1, 9 и 11. После 14:20 подтопило остановки Hládkov и Myslbekova, в связи с чем трамваи №№23 и 25 пущены по объездному маршруту.

В автомобильном тоннеле «Бланка», по данным idnes.cz, закрыт выезд на Летну, в районе Карлин подтоплены некоторые офисные здания.

Во время грозы пражские пожарные осуществили 13 выездов, большая часть из них связана с затоплениями в районе Голешовице. В двух случаях пожарным пришлось убирать упадшие деревья.

Источник: ceskenoviny.cz 

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Темы
погода трамвай автобусы Транспортное предприятие Праги транспорт
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