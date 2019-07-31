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Чешские ученые развеяли мифы о переносимой клещами болезни Лайма

Чешские ученые развеяли мифы о переносимой клещами болезни Лайма

Александра Кириченко 119 0
Молодые паразитологи из Биологического центра Академии наук Чешской Республики совершили ряд важных открытий, касающихся того, как клещи заражают человека боррелиозом. Им удалось опровергнуть ряд заблуждений, которыми ученые и медики руководствовались десятилетиями, и заложить основу для создания вакцины и более эффективных стратегий лечения этой опасной болезни.
Чешские ученые развеяли мифы о переносимой клещами болезни Лайма

Более 30 лет в ходу была так называемая американская модель, которая предполагала, что боррелии живут в кишечнике клеща и, когда тот присасывается, попадают через слюну в кровь человека. Молодая команда из Ческе-Будеевице под руководством Радека Шимы опровергла результаты исследования 1987 года, изучив клещей в разные дни после присасывания. Вредоносные бактерии активно размножались в кишечнике клещей, а в слюне их практически не было. Исследователи пришли к выводу, что слюна не играет особой роли в переносе инфекции, так что изучение ее свойств, на котором годами фокусировались другие исследователи, оказалось бессмысленным. 

«Мы занимаемся скорее поиском особых молекул в кишечнике, которые играют важную роль в развитии и размножении бактерий боррелиоза», — пояснил Радек Шима.

Команда развеяла еще одно популярное заблуждение. Ранее считалось, что боррелии не попадают в кровь в первые 24 часа после укуса клеща. Эксперименты на мышах показали, что бактерии оказываются в крови сразу же, хотя заражения действительно не происходит. Ученые объяснили это тем, что первые боррелии не успевают изменить свои поверхностные антигены и иммунная система человека или животного их выявляет и уничтожает.

Ученые продолжат исследования. Они признают, что для создания на основе их данных работающей вакцины еще далеко. «Но мы хотя бы показали людям, что имеет смысл идти другим путем», — отметил Шима.

Болезнь Лайма — самое распространенное заболевание, передаваемое клещами в Северном полушарии. Ранние проявления болезни могут включать в себя жар, головные боли, усталость и характерную кожную сыпь. На ранней стадии боррелиоз хорошо лечится антибиотиками, но при несвоевременном обращении к врачу может перейти в хроническую фазу. Прививок против болезни Лайма пока нет.

Источник: aktualne.cz

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Темы
клещи учёные Медицина и фармацевтика
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