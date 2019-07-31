Чешские ученые развеяли мифы о переносимой клещами болезни Лайма

Молодые паразитологи из Биологического центра Академии наук Чешской Республики совершили ряд важных открытий, касающихся того, как клещи заражают человека боррелиозом. Им удалось опровергнуть ряд заблуждений, которыми ученые и медики руководствовались десятилетиями, и заложить основу для создания вакцины и более эффективных стратегий лечения этой опасной болезни.

Более 30 лет в ходу была так называемая американская модель, которая предполагала, что боррелии живут в кишечнике клеща и, когда тот присасывается, попадают через слюну в кровь человека. Молодая команда из Ческе-Будеевице под руководством Радека Шимы опровергла результаты исследования 1987 года, изучив клещей в разные дни после присасывания. Вредоносные бактерии активно размножались в кишечнике клещей, а в слюне их практически не было. Исследователи пришли к выводу, что слюна не играет особой роли в переносе инфекции, так что изучение ее свойств, на котором годами фокусировались другие исследователи, оказалось бессмысленным.

«Мы занимаемся скорее поиском особых молекул в кишечнике, которые играют важную роль в развитии и размножении бактерий боррелиоза», — пояснил Радек Шима.

Команда развеяла еще одно популярное заблуждение. Ранее считалось, что боррелии не попадают в кровь в первые 24 часа после укуса клеща. Эксперименты на мышах показали, что бактерии оказываются в крови сразу же, хотя заражения действительно не происходит. Ученые объяснили это тем, что первые боррелии не успевают изменить свои поверхностные антигены и иммунная система человека или животного их выявляет и уничтожает.

Ученые продолжат исследования. Они признают, что для создания на основе их данных работающей вакцины еще далеко. «Но мы хотя бы показали людям, что имеет смысл идти другим путем», — отметил Шима.

Болезнь Лайма — самое распространенное заболевание, передаваемое клещами в Северном полушарии. Ранние проявления болезни могут включать в себя жар, головные боли, усталость и характерную кожную сыпь. На ранней стадии боррелиоз хорошо лечится антибиотиками, но при несвоевременном обращении к врачу может перейти в хроническую фазу. Прививок против болезни Лайма пока нет.

Источник: aktualne.cz