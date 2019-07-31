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В больнице Злина родилось шесть пар двойняшек за три дня

В больнице Злина родилось шесть пар двойняшек за три дня

Александра Кириченко 58 0
Восемь из этих 12 детей появились на свет в один день, 24 июля. Обычно одна пара двойняшек приходится на 85 обычных родов.
В больнице Злина родилось шесть пар двойняшек за три дня

«Можно считать это игрой природы, и для нашего роддома это уникальная ситуация, своего рода праздник. Радость тем больше оттого, что все роды прошли очень хорошо, мамы довольны, дети здоровы, никому из них не потребовалась интенсивная терапия», — рассказал руководитель отделения акушерства и гинекологии Мартин Трглик.

С начала года в больнице Злина родилось 30 пар близнецов. Всего за это время на свет появилось 1030 детей, что на 210 меньше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. По словам Трглика, это отражает ситуацию в целом по Чехии, связанную с естественной цикличностью. Главврач отметил, что особенно низкими были показатели в первом квартале года, а в июне и июле, наоборот, родилось больше младенцев, чем обычно.

Источник: novinky.cz 

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Темы
дети Злинский край Беременность
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