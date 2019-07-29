Полиция помогла иностранке достать из Влтавы сумку с 20 тысячами крон

Как сообщила пресс-секретарь городской полиции Ирена Сейфертова, ЧП произошло вечером в пятницу, 26 июля. Иностранная гражданка и ее спутник ужинали на палубе водного ресторана у набережной Рашина. Пара сидела у самого заграждения, и сумка женщины упала в реку.
Иностранка обратилась в полицию на следующий день. У стражников ушло 15 минут на то, чтобы поднять белую сумку со дна Влтавы. Внутри находилось 20 тысяч крон наличными, мобильный телефон и документы, включая разрешение на пребывание.
Источник: facebook-аккаунт городской полиции Праги