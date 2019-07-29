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В Чехии до выходных ожидаются грозы и жара

В Чехии до выходных ожидаются грозы и жара

Александра Кириченко 364 0
Начавшаяся неделя пойдет под знаком жары, духоты и гроз, которые будут сопровождаться эпизодическими ливнями, и только в выходные станет прохладнее. Об этом рассказали в компании Meteopress, дав краткий прогноз на каждый из дней.
В Чехии до выходных ожидаются грозы и жара

В понедельник, 29 июля, будет преимущественно облачно, с утра пройдут осадки в отдельных регионах, позже они распространятся на большую часть республики. Во время гроз возможны ливни, когда за короткое время выпадет до 40 мм воды, и порывы ветра до 70 км/ч. После полудня ожидается +26…+30°C, после грозы температура упадет до 23 градусов тепла.

Во вторник подобная погода сохранится. Утро ожидается довольно теплым, до +14…+18°C, днем будет преимущественно облачно. Сильные грозы и дожди вновь пройдут по всей стране, выпадет до 45 мм осадков. Температура — от +26 до +30°C.

В среду ожидается облачность и кратковременные дожди с грозами. Утром будет +13…+17°C, максимальная температура составит +28 градусов.

Утром в четверг, 1 августа, метеорологи обещают переменную облачность, позже небо затянут тучи и снова пройдут дожди. Выпадет около 30 мм осадков. Ранние температуры ожидаются умеренными, от +12 до +16°C, но днем воздух прогреется до +27°C.

В пятницу дневные температуры составят от +22 до +26°C, осадки возможны, грозы — только в отдельных регионах. 

В субботу и воскресенье, 3 и 4 августа, синоптики обещают переменную облачность и временами небольшие дожди. По утрам будет от +10 до +14°C, днем — от +21 до +25°C.

Источник: novinky.cz

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Темы
погода Чехия
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