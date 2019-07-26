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Здоровье и качество жизни для чехов в приоритете

Здоровье и качество жизни для чехов в приоритете

Марина Комарова 255 0
Среди наиболее важных целей устойчивого развития респонденты из Чешской Республики назвали здоровье и качество жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Ipsos, в котором участвовала тысяча человек.
Здоровье и качество жизни для чехов в приоритете
«Чрезвычайно высокие летние температуры и связанная с этим засуха вновь оказались ключевыми проблемами, которые беспокоят людей в Чешской Республике... Питьевая вода, здоровье, качество жизни и борьба с изменением климата — это основные направления, на которых, по мнению чехов, должно сосредоточиться правительство», — отмечают авторы опроса.
 
Люди стремятся соблюдать принципы устойчивости в различных областях своей повседневной жизни. Более половины жителей Чехии когда-либо слышали о термине «устойчивое развитие». «Чехи думают о принципах устойчивости при совершении покупок (55%), выборе вида транспорта (45%) или питании (43%). Чаще всего речь идет о людях с высшим образованием», — говорит пресс-секретарь Ipsos Томаш Мацек.
 
Источник: ceskenoviny.cz
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Темы
вода Чехия уровень жизни продукты здоровье образование
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