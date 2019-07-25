В Чехии полиция выявила случаи вымогательства и предоставления «крыши» бизнесменам

В прошлом году Центральное управление по борьбе с организованной преступностью Чехии (NCOZ) зафиксировало случаи вымогательства, шантажа и насилия со стороны организованных преступных групп в отношении богатых жителей страны. В некоторых регионах установлены случаи, когда преступники, в основном из украинской общины, предоставляли защиту бизнесу, так называемое крышевание.

Это следует из отчета управления за 2018 год. Случаи организованного насилия, связанные с наемными убийствами, вымогательством или похищением предпринимателей, в последние годы уменьшаются, но не исчезают. В прошлом году, по данным NCOZ, жертвами банд, которые зачастую состояли из иностранцев, становились финансово обеспеченные граждане.

«Виды преступной деятельности организованных групп различные — от мошенничества, контрабанды различных товаров до вымогательства и последующей ликвидации жертв или свидетелей», — говорится в отчете.

Управление отдельно отмечает возрождение такого явления, как предоставление так называемой «крыши» за определенную плату.

«Этим занимаются люди украинской национальности, а жертвами становятся их соотечественники, ведущие бизнес в Чешской Республике», — заявили в NCOZ. Явление отмечено в прошлом году во всех регионах, за исключением Среднечешского, Устецкого и Карловарского краев. Если жертвы отказываются платить, преступники угрожают членам их семей, вымогая немалые суммы в качестве платы за «охрану» бизнеса.