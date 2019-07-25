Cрочно требуется помощь с перевозкой ребенка из Италии в Прагу после несчастного случая

Info Portal 14:36 1150

Facebook Twitter Вконтакте Google+ Pinterest

После несчастного случая, произошедшего на отдыхе в Италии, семье Анны и Игоря Федоровых требуется помощь с транспортировкой сына в Прагу. 12-летний Никита, перенесший длительную остановку сердца и дыхания, находится в состоянии медицинской комы в больнице города Удине.