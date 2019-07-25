Cрочно требуется помощь с перевозкой ребенка из Италии в Прагу после несчастного случая

Ребенка предстоит доставить в Прагу реанимационным автомобилем за счет семьи. После этого Никите потребуется длительная реабилитация. Семье крайне необходима финансовая поддержка. Любая сумма приблизит мальчика к выздоровлению.
Реквизиты Анны, мамы Никиты:
Číslo účtu: 2200810592/2010
NAME: Anna Fedorova
IBAN: CZ0520100000002200810592
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Реквизиты Ольги, мамы Анны, для перевода в рублях:
Номер счета: 5369 6100 3196 7300
Имя получателя: Оlga Khaymina
Игорь Федоров знаком многом участникам чешшского русскоязычного сообщества как надежный товарищ и замечательный коллега. Так как родители ребенка находятся в крайне подавленном состоянии, все вопросы можно уточнить у автора оригинального поста в facebook. Распространение информации приветствуется.