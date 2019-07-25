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Карел Готт отменил концерт из-за воспаления легких

Карел Готт отменил концерт из-за воспаления легких

Марина Комарова 202 0
Карел Готт, который недавно отпраздновал свой 80-летний юбилей, вынужден был отменить намеченный на четверг юбилейный концерт на фестивале в Либерце в связи с болезнью. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь певца Анета Столцова.
Карел Готт отменил концерт из-за воспаления легких

«Уважаемые поклонники Карела Готта, в связи с воспалением легких господин Готт вынужден с огромным сожалением отменить свое выступление на музыкальном фестивале Benátská s Impulsem», — написала Анета Столцова в сети Facebook.

14 июля чешская легенда отметила 80-летний юбилей. За плечами Карла Готта — десятилетия успешной музыкальной карьеры, более 2500 записанных песен, 150 альбомов, 180 синглов, роли в 30 фильмах, более 40 наград «Чешский соловей» и даже 13-е место на конкурсе «Евровидение», где он в 1968 году представлял Австрию.

В 2016 году Карел Готт столкнулся с проблемами со здоровьем. Он перенес рак лимфатических узлов, позже говорилось об ослабленном иммунитете, из-за которого ему приходится постоянно бороться с воспалением дыхательных путей. 

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия музыка концерт Болезни
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