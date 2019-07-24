Турист из Чехии сорвался со скалы в Аршане в Бурятии

23 июля в лесном массиве возле курортного поселка Аршан у подножия горы было обнаружено тело 49-летнего гражданина Чехии, который, по словам очевидцев, сорвался в обрыв, спускаясь от водопада.

Тункинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Бурятия проводит доследственную проверку по данному факту.

По предварительным данным, 13 июля в Россию прилетела группа иностранных туристов в составе 14 человек и гида. Они путешествовали по побережью Байкала на территории Иркутской области и Бурятии, после чего 22 июля приехали в курортный поселок Аршан. Следующим утром их группа с гидом начала восхождение по горной тропе к водопадам, расположенным вблизи поселка. Достигнув вершины, иностранцы начали спускаться вниз, женщина-гид шла позади и замыкала их цепочку. Тропа к подножию была узкой, шла по краю обрыва, с другой стороны вплотную примыкала к скалистому отвесному склону горы.

Мужчина, шедший предпоследним, не останавливаясь, обернулся, чтобы задать вопрос гиду, заговорил и, оступившись, сорвался в обрыв с высоты примерно 12 м. При падении он ударился головой о камни. Гид сразу спустилась к нему. Рядом проходил местный житель, который стал помогать и позвонил в МЧС. К месту происшествия выдвинулся поисково-спасательный отряд. Упавший турист некоторое время оставался жив, отвечал на вопросы, жаловался на боли в голове. Прибывшие спасатели положили его на носилки и приступили к спуску. Но спустя некоторое время от полученных при падении повреждений иностранец скончался.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает Следственное управление СК РФ.

Источник: buryatia.sledcom.ru