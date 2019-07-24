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Администрация Праги 1 ограничит въезд автомобилей в центр города

Администрация Праги 1 ограничит въезд автомобилей в центр города

Марина Комарова 391 0
Администрация Праги 1 осенью планирует закрыть для автомобилей въезд на улицу Спалена со стороны улицы Островни, а также с улицы Гусова на Марианскую площадь. Кроме того, будут изменены правила парковки для предпринимателей и нерезидентов в центре города.
Администрация Праги 1 ограничит въезд автомобилей в центр города

Это первые шаги, которые Прага 1 намерена предпринять для разгрузки центра чешской столицы от автомобилей. В настоящее время улица Гусова с односторонним движением используется как парковочное пространство, что не устраивает администрацию. Для облегчения транспортной ситуации будет введено двустороннее движение по улице Лингартска. Проезд со стороны улицы Островни до улицы Спалена будет закрыт в октябре по соображениям безопасности. «За последние несколько лет здесь пять человек получили смертельные травмы в результате столкновения с трамваем», — отметил советник администрации Праги 1 Давид Скала.

Помимо указанных ограничений, в будущем движение машин может быть закрыто у Пороховой башни и на улице Гавличкова. Ранее также сообщалось, что въезд в центр для автомобилистов станет платным.

Давид Скала подчеркнул, что городской округ хочет улучшить условия для пешеходов как с точки зрения качества воздуха, так и пространства для движения.

Что касается парковки, мэрия планирует предложить несколько модификаций действующей системы. Прежде всего парковка может подорожать для предпринимателей. «Сейчас они платят семь тысяч крон в год за один автомобиль. Нам кажется, что это очень небольшая сумма», — сказал Скала. Администрация также хотела бы полностью ограничить парковку в синих зонах для посетителей центра города. По словам Скалы, им следует использовать подземную стоянку, вместимость которой составляет около шести тысяч мест. Пока она используется только на 35%. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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