Пражская полиция опубликовала список легальных мест для граффити

После того как двое молодых людей из Германии разрисовали колонну Карлова моста, тема граффити на пражских улицах привлекла к себе особое внимание. Не осталась в стороне и городская полиция чешской столицы, опубликовавшая в Facebook список мест, которые можно расписывать легально.

Фото: www.facebook.com/mestskapoliciepraha

Под работы спрееров отданы поверхности под Баррандовским мостом и под пешеходным мостом на улице Prokopova, в парке Парукаржка на Жижкове, на железнодорожных конструкциях на улицах Sulická, Vídeňská и Modřanská, на улице Strojnická, на заборах на улицах Jablonecká, Českolipská, гаражах на улице Vladivostocká, за залом для пинг-понга спортивного комплекса «Локомотив» и на входе в столовую школы u Roháčských Kasáren. Также в список включен внутренний двор на улице Ke Kateřinkám, забор у ресторана на улице Ke Stáčírně, три стенки на улице Markušova и подземные переходы Pobřežní cesta и Přístaviště. Наконец, полиция упоминает культовую стену Джона Леннона в районе Мала-Страна.

Все эти площади входят в программу Grafitti Wall и имеют соответствующее обозначение. Уточнить список легальных мест для граффити можно на официальных сайтах каждого из административных округов Праги.

Напомним, двое вандалов разрисовали Карлов мост в понедельник. Рисунок был нанесен с помощью аэрозольной краски на колонну моста, которая расположена между Кампой и улицей U Lužického semináře. Высота граффити составила около 2,5 метра, ширина — 5 метров. Один из местных жителей заметил действия иностранцев, как выяснилось позже, граждан Германии, и сообщил об этом в полицию. Стражи правопорядка задержали вандалов на месте.

В четверг районный суд Праги 1 на закрытом заседании назначил им условное наказание сроком один год, а также обязал их выплатить 100 тысяч крон штрафа и возместить нанесенный памятнику ущерб. Молодые люди, которые, как сообщались, приехали в Прагу на концерт, были депортированы из Чехии с последующим запретом въезда в страну сроком на пять лет.

Чтобы удалить рисунки, необходим план реставрации, одобренный специалистами по охране памятников. Эксперты должны определить, каким методом удалить граффити, не повредив камень. Решение примут оперативно, в течение нескольких дней.

Источник: facebook