В Европу опять придет жара

Метеорологи предупредили, что в субботу температура в некоторых районах Чехии будет выше 31 градуса. Очень жарко будет и на следующей неделе – в европейских странах температура воздуха может составить 40 градусов Цельсия.

Жара придет во Францию, Германию, Австрию, Великобританию, Нидерланды, Испанию, Италию и Португалию. «Текущий долгосрочный прогноз показывает, что к концу лета в Европе, как правило, наблюдаются очень высокая температура воздуха», - говорит метеоролог Майкл Манн.

Причиной высоких температур станет волна теплого воздуха, пришедшая со стороны Африки, которая с воскресенья распространится на Средиземное море и над Западной и Центральной Европой. С воскресенья температура начнет повышаться во Франции и поднимется до 35 градусов в большинстве районов этой страны и сохранится до вторника. В среду и четверг термометры на юго-востоке страны могут показывать 40 градусов.

Израиль также борется с очень высокими температурами, где на южном побережье Мертвого моря температура поднялась до 49,9 градусов. Высокие температуры и засуха усложняют борьбу пожарных с многочисленными лесными пожарами.

В Чешской Республике, согласно долгосрочным прогнозам погоды, температура воздуха будет колебаться от 27 до 29 градусов в период с воскресенья по четверг, однако в ближайшие три дня будет жарко – столбик термометра покажет 31 градус Цельсия. Эксперты предупреждают, что жаркая погода, скорее всего, продлится до конца лета.

Источник: novinky.cz