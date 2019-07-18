В пражском районе Высочаны неизвестные обстреляли вагоны поезда

Полиция расследует возможную стрельбу в стекла вагонов поезда S22 в пражском районе Высочаны. Пять окон в нескольких вагонах повреждены.

Полиция выясняет, что именно произошло, а также просит пассажиров пригородного поезда и других свидетелей инцидента звонить по телефону 158.

Около девяти часов вечера в среду операторы службы экстренной помощи получили сообщение о стрельбе, заявила пресс-секретарь полиции Ева Кропачова. Никто не пострадал, полиция ищет стрелявших.

«В поезде City Elephant, следовавшем из Праги в Миловице, повреждено несколько окон», — рассказал пресс-секретарь Чешской железной дороги Петр Штаглавски. Он отметил, что поезд остановился на станции Прага-Высочаны, где полиция начала расследовать обстоятельства инцидента.

Источник: prazsky.denik.cz