Густой дым и взрывы: возле Праги горит склад

Пожарные тушат возгорание в складском помещении в деревне Турско в районе Прага-Запад. Густой дым был виден из различных районов города, свидетели слышали взрывы. По словам пожарных, на складе хранились аккумуляторные батареи.

Как сообщила пресс-секретарь пожарных Владимира Керекова, пламя охватило хранилище аккумуляторов. «Огнем охвачено 200 квадратных метров, 14 пожарных бригад работают на месте», — рассказала пресс-секретарь.

На место также прибыли эксперты, которые измеряют количество вредных веществ в воздухе. Они рекомендуют жителям близлежащих районов не проветривать квартиры и дома. В момент пожара на складе было восемь человек, никто из них не пострадал. Вероятно, пожар был вызван коротким замыканием. По предварительным оценкам, ущерб составляет около 500 тысяч крон.

Источник: novinky.cz