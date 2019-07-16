Внутри береговой стены на набережной Рашина появятся кафе и галереи

Администрация Праги согласовала договор с первым арендатором, который откроет новое кафе в помещении №5 внутри береговой стены на набережной Рашина. В помещениях №№8, 10 и 12 на Верхней (Hořejší) набережной туристы и жители города скоро тоже смогут увидеть новые студии и кафе.

Фото: BRAINWORK/ Petr Janda

Помещение №5 будет обслуживаться компанией Tiskárna na vzduch s.r.o., которая создаст здесь инновационный кафе-бар. Там планируется проводить мастер-классы и лекции, посвященные защите окружающей среды. Помещение №12 получила компания ŠAFY production s.r.o., планирующая открыть студию. Двумя оставшимися объектами будут управлять физические лица, они откроют еще одно кафе и мастерскую современного ремесла. Для помещений №№1 и 2 объявят новый тендер, поскольку в конкурсе участвовала только одна фирма и он был признан несостоявшимся.

Не так давно мэр Праги Зденек Гржиб сделал несколько фотографий на набережной, при этом он держал в руке одну из дизайнерских чашек Николы Логосовой, которую под залог дают посетителям кафе вместо пластиковой посуды.

«Иллюстрации на чашках представляют типичные мотивы набережной: береговая стена, лебеди, паромы или трамваи», — сказал Гржиб, добавив, что идея ему понравилась. Мэр также ознакомился с ходом реконструкции помещений внутри береговой стены, которые, по словам мэра, получат «новый свежий вид».

«Основным критерием оценки представленных предложений было качество проектов и их соответствие общей концепции пражских набережных. Вот почему мы рассчитываем, что переданные в аренду помещения будут отличаться друг от друга и охватят максимально широкую аудиторию», — сказал Ян Хабр, советник мэра по недвижимости. По его словам, реконструкция обошлась городу в 110 млн крон.

Источник: prazsky.denik.cz