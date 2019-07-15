Суд вынес приговор сбившему в Праге на Новый год туристку россиянину

Пражский городской суд 15 июля приговорил гражданина России Олега Губина, сбившего 31 декабря 2017 года в Праге насмерть туристку из Колумбии, к девяти годам в колонии строгого режима. Приговор вынесен заочно, так как освобожденный под залог россиянин сбежал из Чехии, предположительно в Москву.

Губин, севший за руль своего автомобиля Mercedes S500 пьяным, превысивший скорость и совершивший наезд на 26-летнюю женщину на пешеходном переходе, признан виновным в создании общественной угрозы: кроме погибшей туристки, его действия названы опасными еще для 10 человек, находившихся в тот момент поблизости.

Также россиянину запрещено в течение 10 лет садиться за руль, а после отбытия наказания ему предстоит бессрочное выдворение из Чешской Республики.

Ранее Губина судили по статье «убийство по неосторожности» и ему грозило от двух до восьми лет тюрьмы.

Мужчина, взятый под стражу вскоре после трагического ДТП, заявлял, что ничего не помнит, однако сразу признал свою вину. Он начал сотрудничать со следствием и через три дня был отпущен под залог в 1 млн крон, так как раньше не совершал в Чехии противоправных деяний. Позднее Губин вместе с семьей покину страну, и адвокат Леонид Кушнаренко минувшей осенью признал, что его подзащитный «однозначно не собирается» участвовать в суде.

Вердикт пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Источник: novinky.cz