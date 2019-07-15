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В Праге станет жарко, как в Тбилиси и Неаполе

В Праге станет жарко, как в Тбилиси и Неаполе

Александра Кириченко 1132 0
Исследователи из Швейцарской высшей технической школы в Цюрихe (ETH) предупреждают, что в ближайшие 30 лет 77% городов в мире ждут драматические изменения климата в сторону потепления. Перемены будут заметнее в Северном полушарии и затронут в том числе Прагу и Братиславу.
В Праге станет жарко, как в Тбилиси и Неаполе

Ученые рассчитали, что к 2050 году максимальная температура в летние месяцы в Праге вырастет на 7 градусов Цельсия, а среднегодовая — почти на 2 градуса. Климат в чешской столице станет напоминать тот, к которому привыкли жители итальянского Неаполя или грузинского Тбилиси.

В Братиславе максимальные летние температуры увеличатся еще более заметно, на 7,5 градуса, а среднегодовые — на 2,6 градуса. Таким образом, столица Словакии «превратится» в нынешнюю Канберру (Австралия).

Также швейцарские ученые утверждают, что в Торонто среднегодовые температуры увеличатся на 3 градуса, в Нью-Йорке — на 2,9 градуса, в Милане — на 2,5 градуса и в Лондоне — на 2,1 градуса. Это означает, что в британской столице через 30 лет будет так же тепло, как в нынешней Барселоне, а столица Испания Мадрид раскалится, как современный Марракеш.

По прогнозам исследователей, в городах, которые находятся ближе к экватору, температуры существенно не изменятся, но станет меньше осадков.

Источник: e15.cz

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